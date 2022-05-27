Падение курса валют и борьба с фейками: что сулят Черная Луна и новолуние 30 мая

Фото: pixabay.

Днем 30 мая наступит новолуние. Уникальное явление этого явления - Черная луна. Она наступит 31 мая. Это астрологический термин, обозначающий, что в течение одного календарного месяца происходит два новолуния. Как правило, ни Черная луна, ни новолуние не несут ничего страшного. При этом важно настроить свою энергию и силы на какие-то новые дела и начинания, чтобы они принесли плоды. Не стоит забывать и об опасностях, которое несет новолуние. О них рассказала астролог Антонина Кариер.В это новолуние Солнце и Луна расположены в знаке Близнецы. Это знак - мутабельный, склонен менять свои планы, и события в июнебудут носить такой же характер. С одной стороны планеты располагают к активизации процессов по Близнецам: коммуникации, обмен информацией, тяга к новым знаниям, поездки (в том числе за рубеж), открытие новых маршрутов, торговая деятельность.- Но все эти мероприятия будут «продвигаться со скрипом». Легче дела пойдут после 14 июня, - рассказала астролог. - Но и тут не все однозначно. На момент новолуния в карте несколько сильных планет: Венера, Марс, Сатурн и Нептун. Они и будут править балом. Венера, отвечающая за финансы и взаимоотношения партнеров, сообщает, что с 9 по 22 июня в этих сферах могут быть взлеты и падения. Например, курса национальной валюты, сложности в переговорном процессе, торговые операции могут рассыпаться или подписания контрактов не состоится, особенно, если речь идет о природных ресурсах, земельных наделах, объектах недвижимости, общепите.Причиной может послужить в том числе отсутствие проверенной информации или предоставление на момент сделки ложных сведений. Для образовательных проектов, для писателей, логистики, рекламных компаний, взаимодействия с иностранцами, зарубежных поездок - эффективными являются периоды 17-23 июня и с 26 июня по 1 июля. В этот период переговоры будут результативны, контракты заключены на выгодных условиях, и запущенные проекты принесут прибыль.Нежелательно проводить операции 30 и 31 мая на руках, мышцах и пальцах рук, легких, органах дыхательнойсистемы.