Астролог рассказал о влиянии первого в 2021 году новолуния

Первое «огненное» новолуние в 2021 году наступило ранним утром 12 апреля. Солнце и Луна расположены в знаке Овна. Положение планет закладывает картину событий на ближайший лунный месяц. А это значит, что этот знак Зодиака будет задавать темп всему периоду. Астролог Антонина Кариер рассказала, как первое в нынешнем году новолуние повлияет на знаки Зодиака.- В этот период будут удачны короткие поездки, коммуникации, переговоры, различное общение по собственному продвижению и укреплению авторитета через передачу информации и обучение, установление новых контактов. Важно поддерживать дружескую связь с ближайшим окружением. Активизируются вопросы по недвижимости: сделки по купле-продаже, аренде, благоустройству и ремонту, - рассказала специалист. - Дети своей активностью и непоседливостью, желанием заявить о своей индивидуальности и собственных потребностях, также будут привлекать внимание взрослых.С 11 по 13 апреля Козерогам, Овнам и Ракам желательно контролировать эмоции и финансовые расходы.Овнам и Весам для получения помощи партнера необходимо расположить его к себе. К рукам Тельцов и Скорпионов прилипнут деньги, если сами они будут организованны. Во избежание конфликтов во взаимоотношениях Рыбам и Девам желательно подбирать нужные слова и не давать пустых обещаний. А Близнецам и Стрельцам важно успевать выполнять намеченный объем работ. Львам, претендующим на роль лидера, важно самим соответствовать заявленным требованиям. Водолеи комфортно проведут время за чтением, занятиями с детьми, или отправившись в небольшое путешествие.В день новолуния нежелательно проводить операции на лице, глазах, зубах верхней челюсти.