Новолуние 11 мая: как оно повлияет на знаки Зодиака

Астролог Антонина Кариер рассказала, как новолуние 11 мая повлияет на представителей знаков Зодиака. Новолуние состоится в 22 часа и пройдет в знаке Тельца. Это значит, что для представителей этого знака Зодиака откроются небывалые возможности для новых начинаний и эмоций.- Энергия наступающего лунного месяца будет давать возможность реализовать планы по получению доходов через партнерские отношения и сотрудничество, посреднические сделки, договоры о продаже интеллектуального труда и информации, - считает астролог. - В основном внимание направлено на решение текущих рабочих процессов, на взаимоотношения с арендаторами и подчиненными, нежели на устремление вверх по карьерной лестнице.Налаживанием новых связей, сохранением и приумножением бюджета будут заняты Тельцы и Овны. Для Близнецов, Стрельцов и Скорпионов актуальной будет тема партнерства и получения коммерческой выгоды. Козерогам, Овнам, Ракам и Весам для достижения собственных целей необходимо применить смекалку, не бояться рисковать и активно отстаивать свою позицию. А Девам и Рыбам понадобятся гибкость и коммуникативные способности для осуществления судьбоносных планов. Львы и Водолеи начнут новый этап в карьере и создании семьи. Благоустройством, ремонтом, приобретением или арендой жилища в большей степени озадачены Водолеи.Примечательно, что выполнение всех намеченных задач лучше начинать после 12 мая, а вот в новолуние лучше не проводить операции на зубах нижней челюсти, шее и гортани.