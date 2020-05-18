Овощи и фрукты в Ростове подорожали на 60%

В Ростове-на-Дону увеличилась стоимость овощей и фруктов. Об этом сообщили в городской администрации.Динамику цен отслеживали в течение периода с момента введения в области режима самоизоляции. Также уже почти два месяца в регионе запрещена работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами, не относящимися к категории первой необходимости. Несмотря на снижение спроса и покупательской способности, резкого роста цен не наблюдается. Единственная продукция, чья стоимость взлетела, - это фрукты и овощи. Несезонные товары подорожали на 15 — 60%. Например, за лук ростовчане платить платить на 57%. Месяц назад цена была 28 рублей, сейчас — 44 рубля. Апельсины подорожали на 11% (с 85 до 94 рублей). Изменился ценник на морковь, бананы и яблоки.