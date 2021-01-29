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Весов ждет прибыль, а Козероги могут получить травму: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Весов ждет прибыль, а Козероги могут получить травму: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Первая неделя февраля обещает быть насыщенной. Знаки Зодиака почувствуют силу для новых начинаний и завершения важных дел. Дипломатические качества и выдержка помогут разрешить споры и достичь цели. Подробный прогноз на первую неделю февраля предоставила астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — вами движет желание быстро заработать. В этой связи желательно правильно распределить свои силы.

♉ Телец — дела потребуют от вас собранности и концентрации внимания.

♊ Близнецы — возникнет желание вернуться к незавершенным процессам. Главное - не спешите и учитывайте все детали.

♋ Рак — множество идей и суета могут способствовать опрометчивым действиям. К пятнице туман рассеется, и само собой родится соломоново решение.

♌ Лев — не распыляйте свою энергию напрасно. Прислушайтесь к мнению, к вариантам и предложениям, поступающих от близких людей.

♍ Дева — попытка быстро избавиться от надоевшей ситуации не увенчается успехом с первого раза. Вам поможет только рациональный подход.

♎ Весы — ваше творчество принесет прибыль. Коммерческие сделки также могут быть удачными, если учтете и «подводные камни».

♏ Скорпион — благоустройство, ремонт, убранство, дизайн интерьера жилища - это основные темы, к которым приковано ваше внимание.

♐ Стрелец — для лучшей коммуникации с людьми вам потребуются выдержка, такт и дипломатические качества.

♑ Козерог — при занятиях спортом и физических нагрузках соблюдайте меры предосторожности. А заработать можно на предметах искусства, дизайне и проектировании, занимаясь точными науками.

♒ Водолей — от скорости реагирования не зависит исход дела. Лучше все спокойно продумать, а потом выполнить.

♓ Рыбы — общение с людьми и поездки за рулем будут вызывать у вас раздражение. Чем терпеливее отнесетесь к происходящему, тем быстрее достигните желаемого.

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