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Львов ждет удачная сделка, а Водолеям стоит запастись терпением: гороскоп на неделю

Львов ждет удачная сделка, а Водолеям стоит запастись терпением: гороскоп на неделю
Новая неделя несет знакам зодиака удачу в завершении новых и старых дел. Эта неделя будет направлена на реализацию задуманных планов и идей. Астролог из Ростова Антонина Кариер сделала подробный прогноз для всех знаков зодиака с 15 по 21 февраля.

♈Овен — Постарайтесь немного придержать эмоции и тогда все свои замыслы успеете воплотить! Не желательно переедать.

♉Телец —Ваша настойчивость позволит преодолеть все преграды, какими бы не были внешние раздражители!

♊ Близнецы — Реализуйте все озарения и идеи, которые посетят вашу светлую голову!

♋Рак —На этой неделе будете балансировать уходя от ограничений к возможностям. После 19 февраля дышать станет немного легче.

♌Лев —Конструктивный диалог позволит рассмотреть новые горизонты, заключить выгодную сделку или договорится о сотрудничестве.

♍Дева — Аналитическая, посредническая, риэлторская, преподавательская деятельности результативны. Прибыль от аренды помещения.

♎Весы — Ментальные способности расширяются, появятся новые увлечения и интересы. На этой недели возможны конфликты с детьми или любовниками.

♏Скорпион — Добиться намеченной цели поможет не желание обойти всех на повороте, а внимание к деталям и методичное движение к этой самой цели.

♐Стрелец —Получите положительные результаты от логистики, обучения, от рекламных кампаний, от инфо продукта.

♑Козерог — Для сохранение своих ресурсов и отстаивания собственных интересов придется немного приложить усилий. Аргументированная речь поможет победить.

♒Водолей —Выдержка и терпение позволит заметить и воспользоваться открывающимися перспективами, способствует раскрытию талантов. Не бойтесь творить!

♓Рыбы —Успех и удачу принесут продукты вашей деятельности, посредничество и оказание помощи нуждающимся в ней.

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