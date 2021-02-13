Львов ждет удачная сделка, а Водолеям стоит запастись терпением: гороскоп на неделю
Новая неделя несет знакам зодиака удачу в завершении новых и старых дел. Эта неделя будет направлена на реализацию задуманных планов и идей. Астролог из Ростова Антонина Кариер сделала подробный прогноз для всех знаков зодиака с 15 по 21 февраля.
♈Овен — Постарайтесь немного придержать эмоции и тогда все свои замыслы успеете воплотить! Не желательно переедать.
♉Телец —Ваша настойчивость позволит преодолеть все преграды, какими бы не были внешние раздражители!
♊ Близнецы — Реализуйте все озарения и идеи, которые посетят вашу светлую голову!
♋Рак —На этой неделе будете балансировать уходя от ограничений к возможностям. После 19 февраля дышать станет немного легче.
♌Лев —Конструктивный диалог позволит рассмотреть новые горизонты, заключить выгодную сделку или договорится о сотрудничестве.
♍Дева — Аналитическая, посредническая, риэлторская, преподавательская деятельности результативны. Прибыль от аренды помещения.
♎Весы — Ментальные способности расширяются, появятся новые увлечения и интересы. На этой недели возможны конфликты с детьми или любовниками.
♏Скорпион — Добиться намеченной цели поможет не желание обойти всех на повороте, а внимание к деталям и методичное движение к этой самой цели.
♐Стрелец —Получите положительные результаты от логистики, обучения, от рекламных кампаний, от инфо продукта.
♑Козерог — Для сохранение своих ресурсов и отстаивания собственных интересов придется немного приложить усилий. Аргументированная речь поможет победить.
♒Водолей —Выдержка и терпение позволит заметить и воспользоваться открывающимися перспективами, способствует раскрытию талантов. Не бойтесь творить!
♓Рыбы —Успех и удачу принесут продукты вашей деятельности, посредничество и оказание помощи нуждающимся в ней.