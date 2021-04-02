Дев ждет сделка на крупную сумму, а Водолеям повезет в лотерее: гороскоп на неделю
Неделя принесет знакам Зодиака удачные сделки на крупные суммы, а также удачу в новых начинаниях. Также это время для подведения итогов и составления отчетов. Не стоит забывать о себе: неделя отлична для общения с семьей и занятиями спортом. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака составила Антонина Кариер.
♈ Овен — Друзьям и близким может потребоваться ваша помощь. Благоприятна неделя для поездок, начала учебного или творческого проекта.
♉Телец —От умения быстро принимать решения и действовать, от вашего позитивного настроения - будет зависеть в целом эффективность недели.
♊ Близнецы —Все что вы задумаете легко сможете реализовать на этой неделе. И чем точнее план, тем больше получите морального материального удовлетворения.
♋Рак —Для достижения цели от вас потребуются миролюбие и дипломатические качества, умение коротко и ясно выражать свою мысль.
♌Лев —Вы будете щедро вознаграждены, если кроме деловой активности проявите уважение к партнеру и членам вашей команды.
♍Дева — Вы очень деятельны, но слова и действия лучше заранее продумать. Ожидается получение крупной суммы от коммерческих сделок.
♎Весы — Удачны любые формы сотрудничества на этой неделе. Возникновение романтических отношений или влиятельного любовника.
Творческие и интеллектуальные труды принесут вам прибыль и узнаваемость.
♏Скорпион — Рабочие вопросы быстро разрешаются, но будьте внимательны к любым мелочам. Фортуна улыбается в делах с
недвижимостью и если есть давно зависшие вопросы- сейчас самое время ими заняться.
♐Стрелец —Вы востребованы на этой неделе, но не допускайте опьянения популярностью. Все начатые вами проекты и дела продуктивно
развиваются, но все же требуют ясной головы и собранности.
♑Козерог —А вот сейчас подходящее время для составления отчетов,оформления документов, узаконивания объектов недвижимости, ремонта,
найма сотрудников, продажи и покупки мебели.
♒Водолей —Если с детьми или людьми младшего поколения ранее произошла конфликтная ситуация или ссора, то на этой неделе больше
шансов восстановить диалог и дружбу. Азартным людям повезет в лотерее.
♓Рыбы —Возможно пополнение вашего кошелька несколькими небольшими траншами. Полезны физические нагрузки на этой неделе.