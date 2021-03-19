В Ростове дети три месяца играли на площадке с открытым канализационным люком

На детской площадке в Первомайском районе три месяца стоял открытый канализационный люк. Об этом ростовчане рассказали 22 марта в соцсетях.По словам жителей улицы Шолохова, в районе дома № 207 несколько месяцев дети играли на площадке с открытым канализационным люком. Крышку люка украли, но обезопасить здоровье подрастающего поколения оказалось некому.Видимо, для безопасности в дыру вставили в ветки ели, а сверху установили небольшую ограду, чтобы никто не угодил в открытый канализационный «капкан».Был ли это такой метод ремонта, или кто-то из местных устал ждать помощи извне, неизвестно. Остается надеяться, что эта уникальная преграда справится со своим назначением, и дети не провалятся люк.