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Жители Ростова пожаловались на открытый люк в Халтуринском

Жители Ростова пожаловались на открытый люк в Халтуринском
Жители Ростова-на-Дону сообщили о проблеме с открытым люком в Халтуринском переулке в социальных сетях 27 мая.

Рядом с домом № 95 для проведения ремонтных работ коммунальщики открыли канализационный люк. После недавнего дождя яму затопило водой, и водители автомобилей оказались в ловушке на дороге. Некоторые из них оставили там свои колёса.

Автомобилисты попытались решить проблему самостоятельно и установили предупредительный знак, используя метровую сухую ветку. Однако неизвестно, как долго этот знак будет выполнять свою функцию. Кроме того, неизвестно, сколько ещё аварий может произойти на этом участке дороги.
Фото: соцсети
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