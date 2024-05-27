Жители Ростова пожаловались на открытый люк в Халтуринском

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Жители Ростова-на-Дону сообщили о проблеме с открытым люком в Халтуринском переулке в социальных сетях 27 мая.Рядом с домом № 95 для проведения ремонтных работ коммунальщики открыли канализационный люк. После недавнего дождя яму затопило водой, и водители автомобилей оказались в ловушке на дороге. Некоторые из них оставили там свои колёса.Автомобилисты попытались решить проблему самостоятельно и установили предупредительный знак, используя метровую сухую ветку. Однако неизвестно, как долго этот знак будет выполнять свою функцию. Кроме того, неизвестно, сколько ещё аварий может произойти на этом участке дороги.