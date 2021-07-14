От Ростовской области в Госдуму могут избрать до 14 депутатов

Голосование будет длиться три дня, в том числе в удаленном формате.Ростовская область может делегировать в Государственную Думу нового созыва от 12 до 14 кандидатов. О прогнозах и новшествах на предстоящих выборах 15 июля во время пресс-брифинга рассказал политолог Дмитрий Абросимов.Впервые в истории парламентаризма России граждане смогут проголосовать за народных избранников через электронные сервисы. Доступна эта возможность будет всем, кто зарегистрирован на Госуслугах.- Все это не требует больших трат времени. Люди могут быть на работе, рыбалке, охоте, берегу Дона купаться и с помощью своего телефона проголосовать, - обрисовал перспективы политолог.Дмитрий Абросимов отметил, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) планируется заседание, на котором обсудят все организационные моменты по поводу удаленной процедуры голосования.На брифинге поднимался вопрос о наблюдении за ходом голосования. Так, в связи с ужесточением требований для наблюдателей процедура будет усложнена. Блюсти за порядком при голосовании могут представители партий, общественной палаты, а также кандидатов одномандатных округов. Чтобы сохранить тайну голосования, избирательные участки оснастят новым оборудованием. Например, сейфпакетами с защитой. В этих пакетах будут храниться бюллетени проголосовавших 17-18 сентября. Введены ограничения и для участковых избирательных комиссий. Теперь они обязаны отчитаться о результатах голосования не позднее 6 часов утра 20 сентября.Еще одно нововведение носит чисто административный характер и будет совершенно незаметно для избирателей и кандидатов. По требованию ЦИК обязанности окружных комиссий будут выполнять областные комиссии.Политолог развеял опасения насчет удаленного голосования. Наблюдатели смогут отслеживать процесс с помощью актов. Таким образом, можно будет отследить количество отдавших свой голос по каждому из участков. Данная процедура является экспериментальной, и Ростовская область стала одним из регионов, к которому она будет применена.- Наша область попала в эксперимент не просто так. По уровню информатизации ростовский регион - один из лидеров, - пояснил политолог.В отношении голосования жителей Донбасса, имеющих российское гражданство, пока ничего не было решено. Известно, что за пределами России организацией выборов занимается МИД. Но загвоздка в том, что Донбасс не считается отдельным государством. И непонятно, кто сможет организовать там голосование для граждан России. По словам Дмитрия Абросимова, данный вопрос уже рассматривается в ЦИК. Решение следует ожидать со дня на день.Журналисты поинтересовались, почему «Единая Россия» не спешит подавать в избирательную комиссию документы на утверждение кандидатур. Политолог объяснил все разной тактикой партий. Так, КПРФ сумела заранее подготовить пакет документов. Это позволило ей подать их в краткие сроки.Дмитрий Абросимов также отметил сильно изменившийся состав кандидатов от партий. В частности, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» значительно обновились, записав в свои ряды новые лица.