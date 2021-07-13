Выборы депутатов в Госдуму обещают быть конкурентными

Выборы депутатов в Государственную Думу РФ 8-го созыва обещают быть конкурентными. Процедура регистрации кандидатов еще не завершена, но уже сейчас понятно, что за одно депутатское место борются от семи до десяти человек. Избирательная формула осталась прежней: половину депутатов изберут по одномандатным округам, другую половину - по партийным спискам.В России зарегистрированы 32 партии. Из них 15 подали необходимые документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в парламентских выборах. Это может показаться небольшим количеством. Однако многие партии просто не имеют права выдвигать кандидатов, не собрав 200 тысяч подписей российских избирателей. А сбор подписей - дело сложное и дорогостоящее.14 из этих 15 партий могут выдвигать кандидатов без подписей, благодаря победам в областных кампаниях. К ним относятся КПРФ, ЛДПР, «ЕР», Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива», «Новые люди», «Справедливая Россия-За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Гражданская платформа», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Зеленые». В их число может войти и партия «Российский общенародный союз», но для этого ей нужно собрать подписи.Для трех партий осенние выборы станут первыми. В парламентской компании дебютируют Российская партия свободы и справедливости (ранее - КПСС) и недавно появившиеся «Новые люди», «Зеленая альтернатива»Политолог Дмитрий Абросимов объяснил, что большой набор партий - нормальное явление в Российской политической системе.- Тренд на увеличение количества партий был связан с тем, чтобы у людей был разноплановый выбор, то есть каждый мог поддержать те силы, которые ему ближе - социалисты, коммунисты, экологи, - отметил специалист.Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что число партий во время «естественного политического отбора» может и уменьшиться. Но в этом нет ничего страшного. Например, в США, Японии и Англии традиционно существует всего две партии. Это не мешает острой политической конкуренции.Сколько же партий останется в итоге в России, пока неизвестно. Специалисты уверены в одном: сентябрьские выборы будут конкурентными. На каждый депутатский мандат в России и в Ростовской области могут претендовать от семи до 10 кандидатов.На выборах в Госдуму в 2016 году конкурентность была еще выше - 11 человек на мандат. По словам Дмитрия Абросимова, уменьшение числа претендентов связано с появлением ряда законодательных ограничений для выдвиженцев вГосдуму РФ. Так, к выборам не допускаются люди с двойным гражданством, а также связанные с экстремистскими организациями.Также в сентябре реализуют очередное новшество для выборов в Государственную Думу. Центризбирком решил повторить опыт многодневного голосования, который внедрили в 2020 году. Подобную практику давно используют во многих демократических странах. И она признана успешной.Например, в Швеции начало голосования начинается за 18 суток до назначенного дня. В США и Германии голосуют досрочно даже по почте. В Чехии голосуют два дня, а в Италии и Норвегии опросы граждан по вопросам разных уровней проходят несколько дней.В связи с пандемией COVID-19 многодневное голосование признали лучшей международной практикой. Главный плюс - отсутствие очередей на участках и возможность избирателям выбрать удобное время для голосования. В частности, в Южной Корее недавно прошли трехдневные выборы. Явка избирателей оказалась самой высокой за несколько десятков лет.Однако даже у лучшей международной практики есть свои минусы. По словам политолога Дмитрия Абросимова, в многодневном голосовании возникает много сложностей при организации наблюдения на участках. Это требует от партий дополнительных сил и ресурсов.