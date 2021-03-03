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От коронавируса за сутки выздоровели 314 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровели 314 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус побороли еще 314 человек. С начала пандемии по 5 марта вирус побороли 65 018 человек.

Стационарное лечение получают 1 589 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 135 человек, из которых 17 находятся в тяжелом состоянии.

Ежедневный прирост инфицированных дончан остается почти на том же уровне. За минувшие сутки медики выявили 273 новых заболевших (по данным предыдущего дня - 271, а по состоянию на 3 марта - 277).

В связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе ослабили некоторые ограничения. В частности, с 9 марта в закрытых спортивных сооружениях, заполненных на 50%, смогут проводить не только соревнования, но и другие спортивные мероприятия. Половину коечного фонда задействуют для оказания плановой медпомощи, а также возобновится плановая амбулаторная и стационарная помощь.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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