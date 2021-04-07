За сутки в Ростовской области 203 человека выздоровели от COVID-19

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 203 человека. С начала пандемии по 9 апреля инфекцию побороли 74 480 дончан.В стационарах получают лечение 1 970 человек, среди которых 17 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно. Чтобы обеспечить организмы этих пациентов кислородом, медики вводят их в медикаментозную кому и подают газ с помощью трахейных трубок. Еще 191 человек получает кислород через специальные маски и мундштуки.Увеличилось и число заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 242 жителей региона. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 83 003 человека. Из них 3 771 не смог побороть вирус. За последние сутки инфекция забрала жизни 26 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.