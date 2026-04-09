В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих
В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих. Об этом 8 апреля жители написали в социальных сетях.
Все произошло на пересечении улиц Ленинградской и Чехова. Горожане проходили мимо дома №34. В этот момент от декоративного шара на крыше откололась половина. Камень рухнул вниз и упал на тротуар. После удара обломок раскололся на несколько частей.
Горожане надеются, что оставшиеся на крыше шары проверят. Люди просят оградить опасный участок, чтобы обезопасить прохожих.