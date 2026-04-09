- Мы шли с дочкой. Страшно представить, что было бы, если бы мы чуть медленнее, - поделился местный житель.

Фото: Соцсети

В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих. Об этом 8 апреля жители написали в социальных сетях.Все произошло на пересечении улиц Ленинградской и Чехова. Горожане проходили мимо дома №34. В этот момент от декоративного шара на крыше откололась половина. Камень рухнул вниз и упал на тротуар. После удара обломок раскололся на несколько частей.Горожане надеются, что оставшиеся на крыше шары проверят. Люди просят оградить опасный участок, чтобы обезопасить прохожих.