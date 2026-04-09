В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих

В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих
В Азове упавший с крыши кусок каменного шара едва не пришиб прохожих. Об этом 8 апреля жители написали в социальных сетях.

Все произошло на пересечении улиц Ленинградской и Чехова. Горожане проходили мимо дома №34. В этот момент от декоративного шара на крыше откололась половина. Камень рухнул вниз и упал на тротуар. После удара обломок раскололся на несколько частей.

- Мы шли с дочкой. Страшно представить, что было бы, если бы мы чуть медленнее, - поделился местный житель.


Горожане надеются, что оставшиеся на крыше шары проверят. Люди просят оградить опасный участок, чтобы обезопасить прохожих.

Фото: Соцсети
