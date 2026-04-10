Рыбакам Ростовской области грозит уголовная ответственность за вылов рыбы в период нереста

Фото: Donday

С 1 апреля в Ростовской области стартовала широкомасштабная операция «Путина-2026» по охране нерестящейся рыбы. На два месяца, до 31 мая, в регионе установлен строгий запрет на вылов ряда видов рыбы, что является критически важным периодом для воспроизводства подводных обитателей.Нерест — это время, когда рыбы мечут икру, и любые помехи в этот период могут привести к существенному сокращению популяций. В водоемах Ростовской области весной на нерест идут такие распространенные виды, как щука, плотва, окунь и лещ.- Запрет вылова в определенных зонах: ограничения коснулись участка реки Мокрой Чумбурки (от устья до хутора Юшкино), части Таганрогского залива (у сел Маргаритово и Новомаргаритово, а также на 1,5 км в глубь залива), зоны перед гирлом Миусского лимана (на 2,5 км в обе стороны от гирла).- Ограничения на Веселовском водохранилище: под запрет попали отдельные участки, включая балки Саговую, Житковую, Тазину, Большую Садковку и Грекову.- Запрет на притоках Северского Донца: ограничения действуют на реках Кундрючьей (от устья до Прохоровской плотины), Быстрой (от устья до поселка Жирнов) и Калитве (от устья до поселка Литвиновка).Специальный запрет на щуку: вылов щуки запрещен до 15 апреля, первоначальное ограничение на этот вид рыбы действует с 15 января.Несоблюдение установленных правил может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискацию орудий лова и плавсредств.Масштабная добыча рыбы в период нереста рассматривается как уголовное преступление. Нарушителям грозят штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. В дополнение к уголовному наказанию браконьеры обязаны возместить природе причиненный ущерб, который в период нереста удваивается.Уже в первые дни операции «Путина-2026» в Таганрогском заливе были изъяты более двух километров сетей и свыше 4 500 самодельных крючьев. Более 360 рыб, включая восемь краснокнижных русских осетров, были выпущены обратно в залив.