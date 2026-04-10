В Ростовской области 10 апреля усилится ветер

В Ростовской области усилится ветер. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов Гидрометцентра на 10 апреля.Синоптики прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром по области местами опустится туман.Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Во время грозы порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.Ночью и утром температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов. В отдельных районах к утру ожидаются заморозки до -1...-3 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15.