Число выздоровевших от коронавируса в Ростовской области превысило 80 тысяч

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 203 человека. По данным на 7 мая, общее число людей, поборовших инфекцию, достигло 80 137 человек.В стационарах получают лечение 1 655 пациентов. Среди них 15 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Они не могут дышать самостоятельно. Как правило, к такому способу обеспечения организма кислородом медики прибегают в крайних случаях. Жизненнонеобходимый газ людям подают с помощью трахейных трубок. Иногда врачам приходится делать надрез на стенке трахеи и вставлять трубку в просвет. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому. Еще 172 человека получают кислород через специальные маски и мундштуки.За минувшие сутки в регионе заболели 210 человек. Всего с начала пандемии число инфицированных увеличилось до 89 492 человек. Из них 4118 дончан не смогли справиться с COVID-19. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.