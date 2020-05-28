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От коронавируса в Ростовской области вылечились 82 человека

От коронавируса в Ростовской области вылечились 82 человека
В Ростовской области от коронавируса вылечились 82 человека. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 30 мая, в области выздоровели уже 1 672 заболевших. Два теста на коронавирус у пациентов показали отрицательный результат, в связи с чем больные были выписаны, с них снято медицинское наблюдение.

Под серьезным контролем медиков остаются еще около 8,5 тысячи человек. У этих людей есть подозрение на коронавирус.

Напомним, за последние сутки диагноз подтвердился у 152 человек. За все время пандемии коронавирусом заразились 4 580 человек. Жертвами стали 38 больных. В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове

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