От коронавируса в Ростовской области вылечились 82 человека

В Ростовской области от коронавируса вылечились 82 человека. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 30 мая, в области выздоровели уже 1 672 заболевших. Два теста на коронавирус у пациентов показали отрицательный результат, в связи с чем больные были выписаны, с них снято медицинское наблюдение.Под серьезным контролем медиков остаются еще около 8,5 тысячи человек. У этих людей есть подозрение на коронавирус.Напомним, за последние сутки диагноз подтвердился у 152 человек. За все время пандемии коронавирусом заразились 4 580 человек. Жертвами стали 38 больных. В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов.