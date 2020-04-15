Десять человек вылечились от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество человек, переболевших коронавирусом. Об этмо 16 апреля сообщили в правительстве региона.По данным за последние сутки 10 человек выздоровели. Врачи провели несколько тестов, которые дали отрицательные результаты. В настоящее время они сняты с наблюдения врачей.Напомним, по состоянию на 16 апреля в Ростовской области зарегистрировано 41 новый случай заражения инфекцией. Всего на Дону коронавирус подтвержден у 145 человек. Среди заболевших только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться врачи.Всего в России коронавирусом заражены уже 27 тысяч человек. За все время пандемии умерил 232 человека.