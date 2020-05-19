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За сутки 82 жителя Ростовской области вылечились от коронавируса

За сутки 82 жителя Ростовской области вылечились от коронавируса
В донском регионе 82 человека вылечились от коронавируса. Об этом рассказали в правительстве региона.

По данным на 21 мая, в Ростовской области выздоровели 1071 человека. Только за последние сутки из-под наблюдения врачей сняли 82 человека, которые были больны коронавирусом. У них несколько тестов показатели отрицательные результаты.

Напомним, всего в Ростовской области всего зарегистрировано 2926 случаев заражения коронавируса. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у рекордного количества человек - 142 случая. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 20 человек.

Жертвами коронавируса стали 33 человека.

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