За сутки 82 жителя Ростовской области вылечились от коронавируса

В донском регионе 82 человека вылечились от коронавируса. Об этом рассказали в правительстве региона.По данным на 21 мая, в Ростовской области выздоровели 1071 человека. Только за последние сутки из-под наблюдения врачей сняли 82 человека, которые были больны коронавирусом. У них несколько тестов показатели отрицательные результаты.Напомним, всего в Ростовской области всего зарегистрировано 2926 случаев заражения коронавируса. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у рекордного количества человек - 142 случая. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 20 человек.Жертвами коронавируса стали 33 человека.