В Ростовской области 13 человек вылечились от коронавируса. Об этом рассказали в региональном правительстве.За прошедшие сутки отрицательный результат теста получил житель Ростова-на-Дону. Всего в регионе зарегистрировано уже 13 случаев выздоровления.Всего в области выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Один из зараженный находится в крайне тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением остаются 1584 человека.В России зарегистрировано более 36 тысяч случаев заражения COVID-19. За весь период вылечились 3 057 пациентов. 313 человек скончались.