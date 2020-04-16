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В Ростовской области 13 человек вылечились от коронавируса

В Ростовской области 13 человек вылечились от коронавируса
В Ростовской области 13 человек вылечились от коронавируса. Об этом рассказали в региональном правительстве.

За прошедшие сутки отрицательный результат теста получил житель Ростова-на-Дону. Всего в регионе зарегистрировано уже 13 случаев выздоровления.

Всего в области выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Один из зараженный находится в крайне тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением остаются 1584 человека.

В России зарегистрировано более 36 тысяч случаев заражения COVID-19. За весь период вылечились 3 057 пациентов. 313 человек скончались.

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