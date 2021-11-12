От коронавируса скончался заведующий хирургическим отделением Пролетарской ЦРБ

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В Ростовской области от последствий коронавирусной инфекции скончался зав хирургическим отделением Пролетарской ЦРБ. Николай Шапошников скончался 15 ноября на 73-м году жизни.Работе в сфере медицины Николай Шапошников отдал 48 лет. Он начинал работать в одной из районных больниц Волгоградской области, а потом переехал в Пролетарск. В 1991-м году пришел работать в Пролетарскую ЦРБ, где оставался заведующим хирургического отделения до конца своих дней. Благодаря золотым рукам Шапошникова были спасены тысячи жизней жителей Ростовской области. В 2005 году за особые заслуги перед городом и личный вклад в его развитие, Николай Шапошников получил звание «Почетный гражданин города Пролетарска».Родственники медика до сих пор не могут поверить в случившееся и скорбят об утрате.