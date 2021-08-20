В Ростове скончался завотделением специализированной туберкулёзной больницы

В донской столице скончался Илларион Полозюков. Более 30 лет жизни он посвятил медицине и спасению людей. Прискорбную весть сообщили коллеги Иллариона Александровича.Медика не стало 20 августа. Что стало причиной его кончины, остается неизвестным.Илларион Полозюков всю жизнь посвятил работе в сфере медицины. После школы он окончил РостГМУ и стал хирургом. Оперировал и ставил на ноги тысячи пациентов. Последние годы до самой кончины был заведующим лёгочно-хирургическим отделением ГУЗ «Специализированная туберкулёзная больница» Ростовской области.Родственники принимают сотни благодарственных сообщений со словами скорби.