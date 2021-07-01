На Дону от коронавируса скончались еще 14 человек

В Ростовской области растет число умерших пациентов ковидных госпиталей. По данным на 3 июля, коронавирус забрал жизни 14 человек: восьми женщин от 60 до 85 лет и шестерых мужчин от 61 до 94 лет. Все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся сахарный диабет, гипертония, аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 4 700 человек.Увеличилось и количество зараженных. Ежедневно медики регистрируют сотни новых дончан с подтвержденным диагнозом. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 262 жителя области. За период пандемии заболели 100 049 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.