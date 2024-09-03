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Осужденная во Вьетнаме жительница Ростова не подавала прошение о помиловании

Осужденная во Вьетнаме жительница Ростова не подавала прошение о помиловании
Осужденная во Вьетнаме ростовчанка Мария Дапирка не подавала прошение о помиловании после возвращения в РФ. Об этом пишет DonDay.

По информации издания, в Комиссию по вопросам помилования в Ростовской области не было подано соответствующего заявления.

Марию Дапирку задержали в 2014 году в аэропорту Хошимина. При проверке в ее чемодане обнаружили пакеты с наркотиками. Мария отказалась признавать вину. Она утверждала, что не знала о содержимом своего багажа, а подставить ее мог возлюбленный, с которым она летела в РФ.

Ростовчанку осудили на пожизненный срок. Только летом 2024 года ее удалось этапировать на родину. Девушку перевезли в Ростовскую область, где поместили в исправительную колонию № 18 в городе Азове.

По законам РФ ей осталось отбывать наказание еще более года. Не исключено, что Мария еще не успела подать прошение о помиловании и сделает это позже.
Фото: соцсети
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