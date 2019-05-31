На Дону нашли штык к винтовке красноармейца



На местах боёв в Ростовской области нашли штык к винтовке красноармейца. Холодное оружие, прикрепляемое к стволу ружья, обнаружили поисковики отряда «Миус-Фронт».



Предмет был обнаружен на позициях морской пехоты на Миус-фронте. Поисковикам удалось выяснить, что он является элементом самозарядной винтовки СВТ-40, которая состояла на вооружении Красной армии. Специалистам предстоит изучить находку более детально.



Ранее поисковикам удалось обнаружить останки неизвестного бойца. Рядом с солдатом не было никаких вещей, которые могли бы раскрыть его имя. Личность придется устанавливать с помощью экспертизы.