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На Дону нашли штык к винтовке красноармейца

На Дону нашли штык к винтовке красноармейца
На местах боёв в Ростовской области нашли штык к винтовке красноармейца. Холодное оружие, прикрепляемое к стволу ружья, обнаружили поисковики отряда «Миус-Фронт».

Предмет был обнаружен на позициях морской пехоты на Миус-фронте. Поисковикам удалось выяснить, что он является элементом самозарядной винтовки СВТ-40, которая состояла на вооружении Красной армии. Специалистам предстоит изучить находку более детально.

Ранее поисковикам удалось обнаружить останки неизвестного бойца. Рядом с солдатом не было никаких вещей, которые могли бы раскрыть его имя. Личность придется устанавливать с помощью экспертизы.

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