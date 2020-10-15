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В Ростовской области обнаружили останки бойца ВОВ

В Ростовской области обнаружили останки бойца ВОВ
Поисковики «Миус-фронта» и «Нашей Победы» 17 октября нашли на территории Куйбышевского района Ростовской области останки бойца Великой Отечественной войны.

Предположительно, неизвестный солдат погиб в 1943 году под Куйбышево. Вместе с останками обнаружены снаряды, три фляги и черенки от лопат.

Командир поискового отряда «Наша Победа» Алексей Казакевич рассказал DonDay.ru, что имя красноармейца установить невозможно, так как при нем нет ни бакелитового контейнера, ни личных вещей.

На днях в той же местности были найдены останки еще пяти бойцов ВОВ. Поиски продолжаются.

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