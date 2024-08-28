Появились кадры горящей нефтебазы Ростовской области

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В социальных сетях появились кадры горящей нефтебазы в Каменском районе Ростовской области. Ночью 28 августа после атаки беспилотников на территории нефтебазы началось возгорание.На кадрах видно, как огонь охватывает большую территорию, а густой черный дым распространяется на много километров вокруг. На данный момент горят три цистерны.Напомним, что с 18 августа на нефтебазе в Пролетарске полыхает пожар. Огонь вспыхнул после атаки БПЛА.Губернатор Ростовской области сообщил о том, что 47 спасателей пострадали во время тушения пожара.