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Появились кадры горящей нефтебазы Ростовской области

Появились кадры горящей нефтебазы Ростовской области
В социальных сетях появились кадры горящей нефтебазы в Каменском районе Ростовской области. Ночью 28 августа после атаки беспилотников на территории нефтебазы началось возгорание.

На кадрах видно, как огонь охватывает большую территорию, а густой черный дым распространяется на много километров вокруг. На данный момент горят три цистерны.

Напомним, что с 18 августа на нефтебазе в Пролетарске полыхает пожар. Огонь вспыхнул после атаки БПЛА.

Губернатор Ростовской области сообщил о том, что 47 спасателей пострадали во время тушения пожара.
Фото: соцсети
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