В Ростовской области ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе

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В Пролетарске Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Информацию об этом сообщили 19 августа в районной администрации.На протяжении двух суток спасатели борются с огнем. Из-за очередной атаки беспилотников 18 августа на регион загорелись резервуары с горючим. На место ЧП направили пожарный поезд, а также машины «скорой». Позднее к месту происшествия направили еще два состава.Из-за сильного пожара в Пролетарском районе небо заполонили клубы черного дыма. Местные жители сообщают о плохом самочувствии и затрудненном дыхании из-за запаха гари.Пока жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, а также держаться подальше от места ЧП. Чтобы не отравиться продуктами горения, следует закрывать окна дома, проветривать квартиру лучше днем.