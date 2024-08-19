Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе

В Ростовской области ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе
В Пролетарске Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Информацию об этом сообщили 19 августа в районной администрации.

На протяжении двух суток спасатели борются с огнем. Из-за очередной атаки беспилотников 18 августа на регион загорелись резервуары с горючим. На место ЧП направили пожарный поезд, а также машины «скорой». Позднее к месту происшествия направили еще два состава.

Из-за сильного пожара в Пролетарском районе небо заполонили клубы черного дыма. Местные жители сообщают о плохом самочувствии и затрудненном дыхании из-за запаха гари.

Пока жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, а также держаться подальше от места ЧП. Чтобы не отравиться продуктами горения, следует закрывать окна дома, проветривать квартиру лучше днем.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.