Мыши угрожают урожаю в Ростовской области

В Ростовской области тёплые осень и зима привели к резкому увеличению численности мышей. Об этом сообщили в донском Россельхозцентре.По информации ведомства, значительная численность отмечается в Орловском районе. На посевах озимых зерновых культур обнаружено 88 жилых нор на гектар. Максимальная численность в отдельных очагах доходит до 124 при норме 50. Высокая численность грызунов наблюдается также на пастбищах.Специалисты Россельхозцентра прогнозируют распространение мышей на посевы различных сельскохозяйственных культур в другие районы: Сальский, Песчанокопский, Целинский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский, Заветинский, Мартыновский.По словам специалистов, причинами увеличения численности грызунов стали тёплая погода осенью и зимой и посевы озимого рапса, возделываемого по нулевой технологии. Весной, с приходом тепла, мыши стали заселять поля и размножаться.В условиях обильной зелёной массы бороться с мышами становится сложнее. Грызуны питаются стеблями, избегая поедания протравленной зерновой приманки.В ведомстве добавили, что грызуны могут вредить посевам на всех стадиях развития. Потери урожая напрямую зависят от численности популяции вредителей.