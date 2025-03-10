В Ростовской области урожаю угрожает зерновой клещ

Фото: Россельхознадзор

В Ростовской области озимым культурам может грозить нашествие зимнего зернового клеща. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.С началом марта из-за повышения температуры активность вредителя возросла. Очаги заражения были выявлены в Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Мясниковском районах.Зерновой клещ питается молодыми листьями озимых зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и рожь. Это приводит к замедлению роста растений и снижению урожайности. При высокой влажности и умеренной температуре численность клещей может значительно увеличиться.