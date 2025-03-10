Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области урожаю угрожает зерновой клещ

В Ростовской области урожаю угрожает зерновой клещ
В Ростовской области озимым культурам может грозить нашествие зимнего зернового клеща. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

С началом марта из-за повышения температуры активность вредителя возросла. Очаги заражения были выявлены в Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Мясниковском районах.

Зерновой клещ питается молодыми листьями озимых зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и рожь. Это приводит к замедлению роста растений и снижению урожайности. При высокой влажности и умеренной температуре численность клещей может значительно увеличиться.
Фото: Россельхознадзор
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.