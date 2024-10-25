Опасная лестница на улице Беляева в Ростове-на-Дону

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Жители Ростова-на-Дону обеспокоены состоянием железной лестницы на улице Беляева. Об этом информация появилась в соцсетях 24 октября.По их словам, она находится в аварийном состоянии уже два года, но власти Ворошиловского района не предпринимают никаких мер.Лестница расположена рядом с детскими садами, школами и жилыми домами. Она представляет опасность для всех, кто ею пользуется: взрослых, детей, пожилых людей. Ступени прогнили и разрушились, металл прогибается под весом человека. Это особенно опасно в темное время суток, когда сложно заметить дыры в ступеньках.Местные пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме, публикуя видео и фотографии разрушенной лестницы в социальных сетях. Они надеются, что власти примут меры и обеспечат безопасность людей, пользующихся этой лестницей.