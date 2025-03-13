В Ростове из-за резкого потепления начали обрабатывать город от клещей раньше

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В Ростове-на-Дону из-за резкого потепления начали обработку территорий от клещей раньше обычного. Об этом сообщили в городской администрации 13 марта.12 и 13 марта в Ростове были побиты температурные рекорды. Столбик термометра поднялся почти до +20 градусов. Это ускорило процесс обработки.На данный момент уже обработали улицы Шолохова, Зеленую, Зои Космодемьянской и Можайскую. Работы также прошли на улицах Щербакова, Панфиловцев, Малое Зеленое Кольцо и Днепропетровской.Подрядчикам осталось обработать набережную, парк Авиаторов и Темерницкую рощу.