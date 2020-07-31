Оформление Ростова ко Дню города обойдется в 4,5 млн рублей

В этом году Ростов-на-Дону 19 сентября отметит свой 271-й день рождения. Оформление донской столицы к празднику обойдется городскому бюджету в 4,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.До 1 сентября в Ростове будет размещено 17 видов разных композиций. Перед кинотеатром «Ростов» будут установлены четыре искусственных дерева с подсветкой и повозка с лошадьми. По два таких же дерева поставят перед Старо-Покровским храмом и на Соборной площади.Территорию от площади Театральной до площади Каяни, площади Энергетиков, Комсомольскую, вход в парк имени М. Горького, въезд со стороны Новочеркасска на проспекте Шолохова, Покровский сквер и памятник стачке 1902 года оформят разнообразными флаговыми композициями. Панно вывесят на фасаде доходного дома Сариевых на Большой Садовой, 94 и Дворца творчества детей и молодежи. Вдоль городских дорог установят бигборды.На оформление Ростова потратят 4,5 миллиона рублей. Это в пять раз меньше, чем в прошлом году. Напомним, 2019-й был для донской столицы юбилейным – городу исполнилось 270 лет.