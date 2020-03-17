В Ростове на оформление города ко Дню Победы потратят 22,5 млн рублей



На оформление улиц Ростова-на-Дону ко Дню Победы потратят 22 552 850 рублей. Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является управление наружной рекламы города. Средства выделяют из бюджета Ростова.



К 9 мая оформят Театральную площадь. Здесь установят композицию из флагов, на фасад театра имени Горького повесят несколько панно и растяжек, также появится фотостена.



Украшения поставят на площади Воинской Славы, проспекте Шолохова, площади Гагарина, улице Большой Садовой, проспекте Стачки, в парке Максима Горкого, в Покровском сквере, на площади перед музыкальным театром, площадях Энергетиков, Комсомольской, Народного Ополчения, Советов, в переулке Университетском.



На остановках повесят красивые изображения, посвящённые Дню Победы. Также в городе будет несколько фотозон. Исполнителя определят 31 марта.