Одобрен капитальный ремонт фонтана «Сбор винограда»

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По решению госэкспертизы капитально отремонтируют фонтан «Сбор винограда». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений.Фонтан и скульптура «Сбор винограда» установлены в 1940-е годы. Они расположены рядом с консерваторией имени С. В. Рахманинова на проспекте Буденновском, 25б. Объект воспевает труд сборщиц винограда.Застройщик объекта - управление благоустройства и лесного хозяйства администрации Ростова. Сколько средств и времени уйдет на восстановление фонтана «Сбор винограда», точно неизвестно.Напомним, что ранее госэкспертиза одобрила капитальный ремонт фонтана «Орфей» на Большой Садовой, 172А, а также «Лиры» на улице Пушкинской (пересечение с Нахичеванским переулком).