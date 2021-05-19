Число погибших под Таганрогом рабочих водоканала увеличилось до семи
Количество рабочих водоканала, отравившихся газом в Неклиновском районе, увеличилось до семи. Страшная трагедия произошла 21 мая в селе Дмитриадовка.
Как сообщал Rostov.ru, бригада проводила работы в колодце на очистных сооружениях. В какой-то момент мужчинам стало плохо. Двое из них скончались практически сразу. Позже стало известно о семерых погибших. Еще пять находятся в больнице. Судьба двоих рабочих остается неизвестной. Их поиски продолжаются.
На месте работает прокурор Ростовской области и газодымозащитные службы.