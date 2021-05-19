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Число погибших под Таганрогом рабочих водоканала увеличилось до семи

Число погибших под Таганрогом рабочих водоканала увеличилось до семи
Количество рабочих водоканала, отравившихся газом в Неклиновском районе, увеличилось до семи. Страшная трагедия произошла 21 мая в селе Дмитриадовка.

Как сообщал Rostov.ru, бригада проводила работы в колодце на очистных сооружениях. В какой-то момент мужчинам стало плохо. Двое из них скончались практически сразу. Позже стало известно о семерых погибших. Еще пять находятся в больнице. Судьба двоих рабочих остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

На месте работает прокурор Ростовской области и газодымозащитные службы.

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