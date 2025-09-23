Утренний Ростов окутал туман

Фото: Ростов ру.

Утренний Ростов окутал лёгкий туман. Температура воздуха опустилась до +12 градусов, поэтому на город опустилась легкая дымка.Туман в городе сохранится до 9 утра, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах. Плохая видимость может привести к авариям, поэтому необходимо двигаться с минимальной скоростью и избегать резких манёвров.Жителям Ростова также стоит быть осторожными, особенно при передвижении по тротуарам и переходам. В условиях тумана рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для обеспечения своей безопасности.По прогнозам синоптиков, 23 сентября станет последним тёплым днём осени. Далее температура начнёт снижаться до более низких значений. Поэтому рекомендуется одеваться теплее и планировать свои дела с учётом погодных условий.