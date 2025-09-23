Интернет и связь пропали в Ростове из-за опасности атаки беспилотников

Фото: Ростов ру.

В Ростове вновь наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом. Предположительно, это связано с объявлением угрозы беспилотных и ракетных атак 22 и 23 сентября. Вероятно, отключение связи было предпринято для обеспечения безопасности в период работы систем противовоздушной обороны.Если перебои со связью продолжаются на протяжении длительного времени или вы подозреваете, что это связано с мерами защиты от беспилотников, обратитесь к своему оператору связи.