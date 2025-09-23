На Дону отразили атаку беспилотников в двух районах: жертв и разрушений нет

Фото: Ростов ру.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о новой атаке беспилотников в ночь на 23 сентября. Об этом он сообщил в своем тг-канале.Воздушная атака была успешно отражена в Миллеровском и Каменском районах без последствий. Из людей также никто не пострадал.Сутками ранее ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и других районах. Упавший дрон в Миллеровском районе спровоцировал возгорание сухой травы в хуторе Красная Звезда.