На Дону отразили атаку беспилотников в двух районах: жертв и разрушений нет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о новой атаке беспилотников в ночь на 23 сентября. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

Воздушная атака была успешно отражена в Миллеровском и Каменском районах без последствий. Из людей также никто не пострадал.

Сутками ранее ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и других районах. Упавший дрон в Миллеровском районе спровоцировал возгорание сухой травы в хуторе Красная Звезда.
Фото: Ростов ру.
