Определились финалисты конкурса на пост сити-менеджера Ростова



В администрации Ростова-на-Дону определили финалистов конкурса на пост сити-менеджера. Второй этап отбора прошёл 11 октября. Из 13 кандидатов вперёд с большим отрывом вышли Алексей Логвиненко и Сергей Заревский.



Сначала претенденты на пост сити-менеджера Ростова прошли тестирование на знание федерального, регионального и муниципального законодательств. Среди претендентов были как госслужащие и общественные деятели, так и бизнесмены. На тестирование по неизвестным причинам не явился один конкурсант — министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. Кандидатам дали полчаса, чтобы ответить на все вопросы.



После этого началась самая интересная часть — презентация программ конкурсантов. Важно, что незадолго до начала большинство участников проголосовали против присутствия СМИ на презентации. Причиной назвали то, что выступающие будут стесняться. Также, по их мнению, журналисты могли быстро опубликовать программы первых выступающих, что дало бы другим кандидатам возможность прочитать их положения и использовать это в свою пользу. Среди голосующих был и Алексей Логвиненко. Он пообещал представителям СМИ, что после презентации покажет им программу. Однако по её окончании он передумал.



- В третьем этапе у меня будет серьезный конкурент – депутат гордумы. Как вы знаете, именно депутаты решают, кто из двух финалистов станет сити-менеджером, поэтому я хочу проанализировать и доработать свою программу прежде, чем отдать её журналистам. Её конечный вариант будет опубликован на сайте.



Основными пунктами программ были благоустройство города, развитие социальной сферы, понижение уровня преступности, финансовое благополучие горожан, рост интереса к полиции и даже децентрализация власти.



По итогам тестирования и презентации программ в финал вышли Алексей Логвиненко и Сергей Заревский. Мало у кого были сомнения касательно Логвиненко — сейчас он занимает пост врио главы администрации. Он набрал по 29 баллов за экзамен и презентацию. Этот результат стал лучшим среди 12 кандидатов. Алексей Логвиненко исполняет обязанности сити-менеджера с апреля 2019 года, когда неожиданно Виталий Кушнарёв ушёл в отставку.



Политологи прогнозировали, что основным его соперником станет министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. Однако, их ожидания не оправдались — чиновник вовсе не пришёл на второй этап конкурса.



Вторым финалистом стал депутат городской думы и директор компании «Агрохимсоюз» Сергей Заревский. Он получил в общей сложности 55 баллов за оба экзамена.



Меньше всех — 22 балла — заработал бизнесмен и один из основателей движения «Городской патруль» Александр Коваленко.



Александр Хуруджи — глава ассоциации бизнесменов, отсидевший в СИЗО девять месяцев, был вторым по популярности кандидатом после Логвиненко. Он набрал 40 баллов, заняв 6-ю строчку.



Победителя конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону определят 22 октября. На голосовании депутаты гордумы выберут победителя.