Оборудование и автомобили «Шахты Ростовской» выставили на аукцион

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Новое имущество ООО «Шахта Ростовская» выставили на торги. Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.С молотка пытаются продать семь лотов на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. На аукционе оказались металлическая решетчатая затяжка, токарно-винтовой станок, «Лада Нива», автобус «ПАЗ-32053» и т. д.Принять участие в торгах можно до 23 мая. Через два дня после завершения приема заявок будут объявлены результаты.ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Компания проработала семь лет. В декабре 2024-го ее признали банкротом из-за долгов на сумму более 300 миллионов рублей.