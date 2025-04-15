Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Оборудование и автомобили «Шахты Ростовской» выставили на аукцион

Оборудование и автомобили «Шахты Ростовской» выставили на аукцион
Новое имущество ООО «Шахта Ростовская» выставили на торги. Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

С молотка пытаются продать семь лотов на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. На аукционе оказались металлическая решетчатая затяжка, токарно-винтовой станок, «Лада Нива», автобус «ПАЗ-32053» и т. д.

Принять участие в торгах можно до 23 мая. Через два дня после завершения приема заявок будут объявлены результаты.

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Компания проработала семь лет. В декабре 2024-го ее признали банкротом из-за долгов на сумму более 300 миллионов рублей.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.