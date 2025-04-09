Имущество «Шахты Ростовской» выставили на аукцион за 23 млн рублей

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Имущество ООО «Шахта Ростовская» снова пытаются продать с молотка. На аукцион выставили два лота общей стоимостью 23,4 миллиона рублей.Покупатель получит в собственность участок земли размером 20 соток и здание общежития. Его площадь составляет около 900 квадратных метров. Также в числе продаваемого – погрузочная машина, трансформатор, респираторы и т. д.Заявки на участие в торгах принимают с 8 апреля.История предприятия началась в 1953 году. Тогда оно входило в производственное объединение «Гуковуголь». ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Компания проработала семь лет. В декабре 2024-го ее признали банкротом из-за финансовых трудностей.