Предприятие ООО «Золотая семечка» в третий раз удостоилось сертификата «Сделано на Дону»





Уже в третий раз продукция ООО «Золотая семечка» ГК «Юг Руси» получает знак добровольной сертификации «Сделано на Дону». Церемония награждения состоялась 6 марта в здании предприятия.



«Золотая семечка» стало одним из первых участников программы добровольной сертификации. На протяжении пяти лет оно подтверждает качество производимой продукции. Сертификат «Сделано на Дону» даётся на три года. «Юг Руси» получает его уже третий раз.

- Получение знака «Сделано на Дону» для бренда «Золотая семечка» уже стало традицией. Не первый год продукт подтверждает своё

качество и успешно отвечает всем требованиям и стандартам системы, - подчеркнула директор департамента потребительского

рынка Ирина Теларова. – Стоит отметить, что в отличие от других подобных региональных систем, добровольная система сертификации

«Сделано на Дону» содержит повышенные требования к качеству и конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями

области. Она устанавливает более высокие стандарты качества по отношению к действующему законодательству. Учитываются

следующие показатели: состав продукции, сырьё и материалы, маркировка, упаковка и многое другое.



Группа компаний «Юг Руси» была основана в 1992 году. В состав холдинга входят сельхозпредприятия Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Основное направление его деятельности — производство растительного масла. Марка «Золотая семечка» - ключевой бренд группы «Юг Руси», её штаб-квартира располагается а Ростове.



«Золотая семечка» уже 18 лет удерживает лидирующие позиции на рынке. Для производства масла используется современное

оборудование, которое позволяет сохранить в продукте все витамины и полезные вещества. К тому же, компания сама производит ПЭТ-бутылки, в которые фасуется масло.

