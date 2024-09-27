В донских госпабликах содержатся важная информация и ответы на волнующие вопросы

Фото: правительство Ростовской области.

Оперативно получать полезную информацию, узнавать актуальные новости, а также получать подробные ответы на волнующие вопросы жители Дона могут через госпаблики. Это официальные страницы, которые принадлежат государственным и муниципальным органам власти, а также подведомственным им учреждениям. Веб-страницы маркируются серым флажком с надписью «Госорганизация».- В Ростовской области функционируют порядка 5,5 тысячи госпабликов. А их аудитория составляет более двух миллионов человек. Популярность госпабликов связана с их удобством — гаджеты с доступом к интернету всегда под рукой, – прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.К примеру, в госпаблике детсада № 49 Ростова есть материал с набором карточек. С помощью них можно узнать, как подготовить малыша к поступлению в детсад (https://vk.com/wall-158050866_16314).Сотрудники городской больницы № 6 опубликовали на официальной странице ВК памятку о том, как защитить себя и своих близких от гриппа. В материале можно больше узнать о профилактике гриппа и важности вакцинации (https://vk.com/wall-179992119_3430). Для людей с заболеваниями сердца размещен материал о том, как избежать инсульта. Также текст будет полезен здоровым жителям в качестве ознакомления. Там подробно объясняется, какие симптомы указывают на болезнь (https://vk.com/wall-179992119_3449).Для мамочек будет интересен материал о том, как использовать материнский капитал на повзрослевших детей. Прочесть его можно на сайте Департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону (https://vk.com/wall-211297561_860).Госпаблики — одно из направлений работы сервиса «Платформа обратной связи» (ПОС). Ее реализуют в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ.Также полезны могут быть аккаунты:губернатора Василия Голубева: Телеграм – https://t.me/golubev_vu, ВКонтакте – https://vk.com/v.u.golubev; Правительства Ростовской области: Одноклассники – https://ok.ru/pravitelstvo61, ВКонтакте – vk.com/pravitelstvo61, Телеграм – https://t.me/RostovRegion, Вайбер (Viber) – https://clck.ru/34ARvC.