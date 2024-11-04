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Врио губернатора Ростовской области назначили Юрия Слюсаря

Президент РФ назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Соответствующий указ был размещен на сайте Кремля 4 ноября.

Юрию Слюсарю – 50 лет. До вступления в должность он был генеральным директором российского конгломерата Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Он является сыном бывшего главы «Роствертола» Бориса Слюсаря.

Новый врио губернатора – уроженец Ростова-на-Дону. В 1996 году он окончил МГУ. В конце 90-х годов занимался кинопродюсированием и звукозаписью.

В 2009 году Слюсарь был назначен помощником министра промышленности и торговли в правительстве РФ. В январе 2012 года занял пост заместителя министра промышленности и торговли.

В 2015 году Юрий Слюсарь был назначен гендиректором ОАК. Это одна из крупнейших авиастроительных корпораций в Европе. Она объединяет крупные авиастроительные предприятия России.

Напомним, что назначение Юрия Слюсаря на должность врио губернатора Ростовской области стало возможным после отставки Василия Голубева. Спустя 14 лет глава сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.
Фото: ОАК
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