Новый ямочный ремонт обойдется Ростову в шесть миллионов рублей

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который проведет очередной ямочный ремонт на городских дорогах. Из бюджета донской столицы на это выделено 5,9 миллиона рублей.В двух закупках, размещенных на соответствующем сайте, сказано, что компания должна будет устранить все деформации улично-дорожной сети. Выполненная работа должна прослужить не менее года.Отметим, что только за последние несколько месяцев в Ростове на ямочный ремонт потратили около 17-18 миллионов рублей. Асфальт в городе буквально «тает» при любой непогоде. Сити-менеджер Алексей Логвиненко винит в этом постоянные перепады температуры.