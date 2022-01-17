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Новый ямочный ремонт обойдется Ростову в шесть миллионов рублей

Новый ямочный ремонт обойдется Ростову в шесть миллионов рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который проведет очередной ямочный ремонт на городских дорогах. Из бюджета донской столицы на это выделено 5,9 миллиона рублей.

В двух закупках, размещенных на соответствующем сайте, сказано, что компания должна будет устранить все деформации улично-дорожной сети. Выполненная работа должна прослужить не менее года.

Отметим, что только за последние несколько месяцев в Ростове на ямочный ремонт потратили около 17-18 миллионов рублей. Асфальт в городе буквально «тает» при любой непогоде. Сити-менеджер Алексей Логвиненко винит в этом постоянные перепады температуры.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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