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Новых заболевших нашли в 52 муниципалитетах Ростовской области

Новых заболевших нашли в 52 муниципалитетах Ростовской области
Новых заболевших коронавирусом нашли в 52 муниципальных образованиях Дона. Об этом 4 января сообщает правительство Ростовской области.

Первое место среди территорий достается Ростову. Тут вирус нашли у 106 горожан. Вторую позицию делят Таганрог и Шахты. Здесь по 12 зараженных. Третья строчка досталась Волгодонску, там плюс 11 инфицированных.

Единичные случаи заболевания - в Дубовском, Мартыновском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Заветинском, Зимовниковском, Кагальницком, Куйбышевском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Чертковском районах.

В целом ситуация в области начала стабилизироваться. Ежесуточный прирост не превышает 300 зараженных. Если обстановка будет и дальше складываться таким образом, то власти могут снова смягчить ограничения.
Фото: Алексей Бойко.
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