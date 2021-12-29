Новых заболевших нашли в 52 муниципалитетах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

Новых заболевших коронавирусом нашли в 52 муниципальных образованиях Дона. Об этом 4 января сообщает правительство Ростовской области.Первое место среди территорий достается Ростову. Тут вирус нашли у 106 горожан. Вторую позицию делят Таганрог и Шахты. Здесь по 12 зараженных. Третья строчка досталась Волгодонску, там плюс 11 инфицированных.Единичные случаи заболевания - в Дубовском, Мартыновском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Заветинском, Зимовниковском, Кагальницком, Куйбышевском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Чертковском районах.В целом ситуация в области начала стабилизироваться. Ежесуточный прирост не превышает 300 зараженных. Если обстановка будет и дальше складываться таким образом, то власти могут снова смягчить ограничения.