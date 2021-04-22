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Новых заболевших коронавирусом выявили в 43 муниципалитетах Дона

Новых заболевших коронавирусом выявили в 43 муниципалитетах Дона
В Ростовской области за последние сутки выявили 235 новых заболевших коронавирусом. Наибольшее число инфицированных - в Ростове. В донской столице зафиксировали 87 заражений, в Каменске - девять, в Таганроге - семь.

Единичные случаи заболевания - в Веселовском, Дубовском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Целинском, Чертковском районах, а также в двух городах.

За последние 24 часа коронавирус подтвердился у жителей 43 муниципальных образований.

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