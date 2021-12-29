Новых инфицированных ковидом нашли в 51 городе и районе Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области новых инфицированных коронавирусом нашли в 51 муниципальном образовании. За последние 24 часа ковид подтвердился у 409 жителей Дона.Большая часть новых заболевших - в Ростове. В донской столице положительные тесты на коронавирус получили 129 жителей мегаполиса. Вторую строчку занял Таганрог и 22 заболевших. Третья позиция досталась Волгодонску и Шахтам. Здесь по плюс 19 зараженных.В целом, обстановка в области стабилизировалась. Ежесуточный прирост значительно снизился. Пару недель назад выявляли по 600-650 зараженных, сейчас же эта цифра не превышает и 500.