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Новых инфицированных ковидом нашли в 51 городе и районе Ростовской области

Новых инфицированных ковидом нашли в 51 городе и районе Ростовской области
В Ростовской области новых инфицированных коронавирусом нашли в 51 муниципальном образовании. За последние 24 часа ковид подтвердился у 409 жителей Дона.

Большая часть новых заболевших - в Ростове. В донской столице положительные тесты на коронавирус получили 129 жителей мегаполиса. Вторую строчку занял Таганрог и 22 заболевших. Третья позиция досталась Волгодонску и Шахтам. Здесь по плюс 19 зараженных.

В целом, обстановка в области стабилизировалась. Ежесуточный прирост значительно снизился. Пару недель назад выявляли по 600-650 зараженных, сейчас же эта цифра не превышает и 500.
Фото: Алексей Бойко.
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